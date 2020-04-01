СМИ: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без зрителей

УЕФА проведет финальные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы без зрителей.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, континентальная футбольная структура приняла решение о проведении обеих финальных встреч без зрителей.

Сегодня УЕФА проведет очередную видеоконференцию с национальными ассоциациями всех 55 стран-членов. Сообщается, что до конференции проводились обстоятельные обсуждения о судьбе текущего сезона, и все стороны согласились с предложением, поступившим от Англии. В предложении говорится, что текущий сезон обязательно должен быть завершен.

УЕФА создал две рабочие группы по вопросам логистики и финансов лиг для решения кризиса. Им рекомендовано найти творческие методы для завершения сезона. Поскольку, если придется проводить футбольные матчи за закрытыми дверями, это будет неизбежно.

Не исключено, что все оставшиеся игры еврокубков пройдут при пустых трибунах. Сообщается, что УЕФА намерен завершить все местные чемпионаты и еврокубки сезона 2019/2020 до сезона 2020/2021.

Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится 27 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в турецком Стамбуле, а решающая встреча Лиги Европы – 24 июня в польском городе Гданьск на одноименной арене.