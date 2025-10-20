Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    СМИ: ФИФА может изменить правило офсайда перед ЧМ-2026

    Футбол
    • 20 октября, 2025
    • 04:52
    ФИФА может внести изменения в правила фиксации офсайда перед чемпионатом мира по футболу 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на слова бывшего арбитра Эдуардо Иттуральде Гонсалеса.

    Речь идет о правиле офсайда, известном как "закон Венгера" - его автором является Арсен Венгер, бывший футболист и тренер, ныне занимающий должность директора по развитию мирового футбола в ФИФА.

    Согласно инициативе Венгера, офсайд будет фиксироваться только в том случае, если между нападающим и защитником есть видимый зазор. Если игроки находятся на одной линии - даже частично, например, если пятка форварда совпадает по уровню с подъемом стопы защитника, - положения вне игры не будет.

    "Процесс такой: в конце октября или ноябре комитет экспертов, состоящий из 23 игроков и 11 арбитров, рассматривает новые предложения. И самое интересное, что возглавляет этот комитет сам Венгер - автор инициативы. Если идея проходит этот этап, она выносится на ежегодное собрание 20 января, а затем - на общее заседание, которое проходит в конце февраля или начале марта. 95% предложений, которые доходят до этой стадии, обычно утверждаются", - отметил Итурральде.

    Отмечается, что новое правило могут протестировать уже в 2026 году - к чемпионату мира.

    футбол ФИФА
    KİV: FIFA DÇ-2026-dan əvvəl ofsayd qaydasını dəyişə bilər

