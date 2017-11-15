СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Карло Анчелотти

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Руководство Федерации футбола Италии начало переговоры с бывшим главным тренером "Баварии" Карло Анчелотти, который является основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды.

Как сообщает Report со ссылкой на Premium Sport, глава итальянской федерации Карло Тавеккио и большинство болельщиков хотят видеть 58-летнего специалиста во главе сборной.

Однако, прежде чем утвердить кандидатуру Анчелотти, нужно решить вопрос с Джан Пьеро Вентурой.

Глава итальянской федерации Карло Тавеккио считает, что Карло Анчелотти может иметь такое же влияние на игроков, как Антонио Конте, под руководством которого итальянцы вышли на чемпионат Европы 2016 года. Однако, прежде чем утвердить кандидатуру Анчелотти, нужно решить вопрос с Джан Пьеро Вентурой.

До конца не ясно, будет ли 69-летний тренер уволен или стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что Джан Пьеро Вентура хочет получить компенсацию в размере 700 тыс. евро.