​СМИ: "Барселона" уволит главного тренера

Руководство футбольного клуба "Барселона" намерено отправить в отставку главного тренера команды Энрике Сетьена после окончания сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Goal, окончательное решение еще не принято, но, скорее всего, 61-летний специалист будет уволен. Руководство "сине-гранатовых" недовольно игрой команды в этом сезоне.

Сетьен имеет шанс сохранить пост, если выиграет Лигу чемпионов и титула чемпиона Испании, отмечает издание. Пока "Барселона" отстает от мадридского "Реала" на два очка.

Недовольство Сетьеном выражают и лидеры команды Лионель Месси и Жерар Пике. Их не устраивает тактика, а также высказывания тренера в СМИ.

Напомним, Сетьен пришел в "Барселону" в январе нынешнего года. Контракт специалиста истекает в конце июня 2022 года.