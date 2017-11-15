СМИ: "Барселона" достигла принципиального соглашения с Антуаном Гризманном

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Барселона" достиг принципиального соглашения с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном на предмет его перехода в каталонский клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на Le10Sport, переговорный процесс, начавшийся несколько недель назад, уже на достаточно продвинутой стадии. Далее Барселона собирается провести переговоры со столичным клубом.

26-летний нападающий сборной Франции запланировал переход на лето 2018 года.

С лета 2018 года сумма трансферной компенсации за футболиста сборной Франции составит 100 млн евро. Действующий контракт игрока с "Атлетико" в силе до июня 2022 года.