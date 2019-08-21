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СМИ: "Барселона" близка к возвращению Неймара

​СМИ: "Барселона" близка к возвращению Неймара

Бразильский нападающий Неймар близок к возвращению в "Барселону" из "ПСЖ". 

Как сообщает Report, такая информация прозвучала в эфире каталонского радио RAC1.

По информации источника, стороны заметно продвинулись в переговорах, но о завершении сделки речь пока не идёт. Однако утверждается, что в каталонском клубе уже заказали партию футболок с фамилией Неймара, чтобы удовлетворить высокий спрос болельщиков.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за рекордную сумму - 222 млн евро. Его контракт с французским клубом в силе до 2022 года.

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