СМИ: Аллегри покинет пост главного тренера "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет свой пост.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport Mediaset, 52-летний специалист и президент клуба Андреа Аньелли пришли к этому решению во время обсуждения трансферной кампании.

Отмечается, что итальянскому специалисту интересен вариант с "ПСЖ". На место Аллегри претендует Антонио Конте, кандидатуру которого поддерживает вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед. У Конте также имеется вариант с "Интером".

Отметим, что Аллегри пришёл в "Ювентус" в 2014 году. За 5 лет он стал пятикратным чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок. Массимилиано четыре раза признавался лучшим тренером страны. Аллегри является первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал "золотой дубль" — чемпионат страны и национальный кубок.