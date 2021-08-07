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СМИ: Агуэро намерен покинуть "Барселону" после ухода Месси

СМИ: Агуэро намерен покинуть "Барселону" после ухода Месси Нападающий Серхио Агуэро намеревается уйти из испанской "Барселоны", с которой подписал соглашение месяц назад.
Футбол
7 августа 2021 г. 10:39
СМИ: Агуэро намерен покинуть Барселону после ухода Месси

Нападающий Серхио Агуэро намеревается уйти из испанской "Барселоны", с которой подписал соглашение месяц назад.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по сообщению каталонского издания BetEve, аргентинец дал указание своим юристам изучить контракт и понять, есть ли в нем лазейки для ухода из клуба в ближайшие несколько дней.

Источник акцентирует внимание на том, что Агуэро крайне недоволен уходом Лионеля Месси — при подписании контракта "Барселона" обещала, что нападающий будет играть вместе с партнером по сборной Аргентины.

33-летний Агуэро стал футболистом "Барселоны" в июле 2021 года, перейдя на правах свободного агента из "Манчестер Сити".

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Версия на английском языке Press: Aguero wants to leave Barcelona after Messi’s departure
Версия на азербайджанском языке Serxio Aquero Messiyə görə "Barselona"dan ayrıla bilər

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