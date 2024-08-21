Смертельно больной экс-тренер сборной Англии записал прощальное послание

Бывший тренер сборной Англии Свен‑Йоран Эрикссон записал прощальное послание.

Бывший тренер сборной Англии Свен‑Йоран Эрикссон записал прощальное послание.

Как передает Report, об этом сообщает портал Sportbox.

В январе 76‑летний швед сообщил, что у него рак поджелудочной железы, и его жизнь приближается к концу.

"У меня была хорошая жизнь. Думаю, все мы боимся дня, когда умрем. Но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: да, он был хорошим человеком. Но так скажут не все.

Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня. Не извиняйтесь, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители. Это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока есть возможность", - сказал он.

Эрикссон ранее тренировал "Бенфику", "Рому", "Сампдорию", "Лацио". С 2001 по 2006 год возглавлял сборную Англии. В прошлом году он покинул пост спортивного директора шведского "Карлстада".