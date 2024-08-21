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Смертельно больной экс-тренер сборной Англии записал прощальное послание

Смертельно больной экс-тренер сборной Англии записал прощальное послание Бывший тренер сборной Англии Свен‑Йоран Эрикссон записал прощальное послание.
Футбол
21 августа 2024 г. 14:41
Смертельно больной экс-тренер сборной Англии записал прощальное послание

Бывший тренер сборной Англии Свен‑Йоран Эрикссон записал прощальное послание.

Как передает Report, об этом сообщает портал Sportbox.

В январе 76‑летний швед сообщил, что у него рак поджелудочной железы, и его жизнь приближается к концу.

"У меня была хорошая жизнь. Думаю, все мы боимся дня, когда умрем. Но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: да, он был хорошим человеком. Но так скажут не все.

Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня. Не извиняйтесь, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители. Это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока есть возможность", - сказал он.

Эрикссон ранее тренировал "Бенфику", "Рому", "Сампдорию", "Лацио". С 2001 по 2006 год возглавлял сборную Англии. В прошлом году он покинул пост спортивного директора шведского "Карлстада".

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