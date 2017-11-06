Славен Билич отправлен в отставку с поста главного тренера английского клуба

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер английской команды "Вест Хэм" ("Vest Hem") Славен Билич отправлен в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Лондона, 49-летний специалист отстранен с поста из-за неудачных результатов.

Наряду с хорватским специалистом, также не посчитали необходимости в услугах еще 4 помощников.

Отметим, что Славен Билич возглавлял "Вест Хэм" с июня 2015 года. В Премьер-лиге после 11 туров столичная команда обосновалась на 18-м месте с 9 очками.