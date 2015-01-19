Скончался первый советский чемпион Европы по футболу

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На 85-ом году жизни скончался первый победитель проводимого с 1960 года чемпионата Европы по футболу Владимир Кесарев.

Как сообщает Report, он завоевал чемпионство в составе сборной СССР. За время своей карьеры В.Кесарев долгое время (1956-1965 гг.) защищал честь московского "Динамо", он выступал также на чемпионате мира 1958 года и трижды становился чемпионом СССР.

Отметим, что за 6 лет игры в сборной СССР (1957-1963 гг.) В.Кесарев забил 14 голов.