​Скончался бывший футболист "Реала"

Умер бывший нападающий мадридского "Реала" Ико Агилар.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Экс-форварду был 71 год. Причины смерти не сообщаются.

Агилар выступал за "Реал" с 1971 по 1979 год. За мадридцев он провёл 190 матчей и забил 50 голов. В составе "сливочных" игрок пять раз становился чемпионом Испании (1972, 1975, 1976, 1978, 1979) и дважды выигрывал Кубок страны (1974, 1975). Агилар выступал за такие команды, как "Расинг", "Спортинг" и "Райо Вальекано". На его счету 3 матча и 1 гол за национальную команду Испании.

"Реал", президент клуба и совет директоров выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Ико Агилара, одного из легендарных игроков клуба", — говорится в заявлении пресс-службы "Реала".