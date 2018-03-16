Скончался Беюкага Гаджиев

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Скончался член Комитета тренеров АФФА Беюкага Гаджиев.

Об этом Report сообщил сын покойного Юсиф Гаджиев.

Отметим, что 8 февраля Б.Гаджиев перенес инфаркт. В Центральной клинической больнице ему на сердце установили два стента.

Напомним, что родившийся 20 апреля 1959 года в Нахчыване Б.Гаджиев в 2006 году завоевал чемпионство Азербайджана с клубом "Баку", в сезонах 2012-2013 и 2013-2014 привел к чемпионству и кубку Азербайджана "Нефтчи". Кроме того, он впервые вывел "Нефтчи" в групповой этап лиги Европы в сезоне 2012-2013.

Аллах рехмет элесин!