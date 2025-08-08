О нас

"Шкендия" начала чемпионат Северной Македонии с крупной победы

"Шкендия" начала чемпионат Северной Македонии с крупной победы "Шкендия", соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА, начала сезон 2025/2026 в чемпионате Северной Македонии с крупной победы.
Футбол
8 августа 2025 г. 21:01
Шкендия начала чемпионат Северной Македонии с крупной победы

"Шкендия", соперник "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА, начала сезон 2025/2026 в чемпионате Северной Македонии с крупной победы.

Как сообщает Report, представитель города Тетово в стартовом матче сезона на своем поле обыграл "Шкупи" со счетом 5:1.

Отметим, что "Шкендия" в первом матче самого престижного континентального клубного турнира уступила "Карабаху" со счетом 0:1. Ответная встреча между сторонами состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. Команда, которая выйдет в раунд плей-офф, встретится с победителем пары "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия).

Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Şimali Makedoniya çempionatına böyükhesablı qələbə ilə başlayıb

