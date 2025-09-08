Шевченко: Шаги, предпринимаемые АФФА, важны для развития детей в будущем

Шаги, предпринимаемые Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана

(АФФА), важны для развития детей в будущем.

Как передает Report, об этом заявил посол ФИФА, известный бывший украинский футболист Андрей Шевченко во время открытия футбольной площадки в школе №247 в Баку.

Он считает, что этот шаг сыграет большую роль в развитии будущего поколения:

"Благодарю руководство АФФА, а также весь азербайджанский народ за поддержку, оказанную моей стране. Для нас это очень важный день - открытие футбольного стадиона. Это важно для будущих поколений. Я очень рад, что смогу поддержать развитие детей в таком прекрасном городе, как Баку. Эти шаги очень важны для развития детей в будущем".