Шевченко: Шаги, предпринимаемые АФФА, важны для развития детей в будущем
Футбол
- 08 сентября, 2025
- 19:03
Шаги, предпринимаемые Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана
(АФФА), важны для развития детей в будущем.
Как передает Report, об этом заявил посол ФИФА, известный бывший украинский футболист Андрей Шевченко во время открытия футбольной площадки в школе №247 в Баку.
Он считает, что этот шаг сыграет большую роль в развитии будущего поколения:
"Благодарю руководство АФФА, а также весь азербайджанский народ за поддержку, оказанную моей стране. Для нас это очень важный день - открытие футбольного стадиона. Это важно для будущих поколений. Я очень рад, что смогу поддержать развитие детей в таком прекрасном городе, как Баку. Эти шаги очень важны для развития детей в будущем".
