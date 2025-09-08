ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Шевченко: Шаги, предпринимаемые АФФА, важны для развития детей в будущем

    Футбол
    • 08 сентября, 2025
    • 19:03
    Шевченко: Шаги, предпринимаемые АФФА, важны для развития детей в будущем

    Шаги, предпринимаемые Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана

    (АФФА), важны для развития детей в будущем.

    Как передает Report, об этом заявил посол ФИФА, известный бывший украинский футболист Андрей Шевченко во время открытия футбольной площадки в школе №247 в Баку.

    Он считает, что этот шаг сыграет большую роль в развитии будущего поколения:

    "Благодарю руководство АФФА, а также весь азербайджанский народ за поддержку, оказанную моей стране. Для нас это очень важный день - открытие футбольного стадиона. Это важно для будущих поколений. Я очень рад, что смогу поддержать развитие детей в таком прекрасном городе, как Баку. Эти шаги очень важны для развития детей в будущем".

    Andrey Şevçenko: "Bu addımlar gələcəkdə uşaqların inkişafı üçün vacibdir"
    Andriy Shevchenko: AFFA's steps vital for children's future development

