Шенол Гюнеш: В Баку мы будем представлять Азербайджан и Турцию

"В Баку мы будет представлять Азербайджан и себя. Они - хозяева поля".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в связи с Евро-2020 сказал главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш.

По словам 67-летнего специалиста, открытие турнира матчем между Италией и Турцией – большой шанс для них: "Это очень важно для нашей страны. Нам предстоят две решающие игры. На нас падает большая ответственность".

13 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся сборные Уэльса и Швейцарии. 17 июня там же встретятся Турция и Уэльс, 21 июня – Швейцария и Турция. Кроме того, в Баку состоится игра четвертьфинала.

На открытии Евро-2020 сборные Италии и Турции сыграют на римском стадионе "Олимпико".