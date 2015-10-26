Шейх Салман подал документы на участие в выборах президента ФИФА

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа подал документы на участие в выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным СМИ, шейх Салман принял такое решение после переговоров с исполняющим обязанности президента ФИФА, главой Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.

В пятницу документы на участие в выборах главы ФИФА подал бывший заместитель генерального секретаря организации Жером Шампань. Ранее свои кандидатуры выдвинули глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, принц Иордании Али бин аль-Хусейн и бывший капитан сборной Тринидада и Тобаго по футболу Дэвид Нахид.