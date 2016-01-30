Шейх Салман: ФИФА может стать банкротом к 2018 году

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Предложения по реформам финансовой сферы Международной федерации футбола (ФИФА), выдвинутые некоторыми кандидатами на пост главы организации, могут привести к банкротству организации к 2018 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в интервью порталу Insideworldfootball.com выразил кандидат в президенты организации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа.

"В течение последнего года финансовые показатели ФИФА значительно ухудшились, - сказал Салман. - Это - печальная картина. К 2018 году ФИФА исчерпает свои финансовые резервы, если ситуация не изменится и нам не будет хватать денег, полученных от продажи маркетинговых и телевизионных прав. Предложения моих соперников ведут к увеличению расходов ФИФА на миллиард долларов в течение четырех лет".

"Если подобные программы будут реализованы, мы попадем в очень тяжелую ситуацию, учитывая убытки ФИФА только за последний год на сумму 100 млн. долларов. Мой план состоит не в том, чтобы привести организацию к банкротству. Напротив: я хочу перестроить ее и возродить", - отметил бахрейнец.