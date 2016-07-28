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    ​Шей Гивен завершил карьеру в сборной Ирландии по футболу

    Спортсмен выступал в составе команды с 1996 года

    Баку. 28 Июля. REPORT.AZ/ Вратарь английского футбольного клуба "Сток" Шей Гивен принял решение завершить карьеру в составе сборной Ирландии в возрасте 40 лет.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

    "Я горд, что выступал за команду Ирландии, - написал Гивен. - Я один из больших счастливчиков, которым довелось носить футболку национальной сборной на протяжении стольких лет. Теперь настало время повесить перчатки на гвоздь и сконцентрироваться на клубной карьере, я благодарю всех, кто поддерживал меня на этом пути".

    Гивен выступал в составе сборной Ирландии с 1996 года. Он принял участие в 134 матчах, в которых пропустил 108 мячей.

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