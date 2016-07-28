​Шей Гивен завершил карьеру в сборной Ирландии по футболу

Баку. 28 Июля. REPORT.AZ/ Вратарь английского футбольного клуба "Сток" Шей Гивен принял решение завершить карьеру в составе сборной Ирландии в возрасте 40 лет.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

"Я горд, что выступал за команду Ирландии, - написал Гивен. - Я один из больших счастливчиков, которым довелось носить футболку национальной сборной на протяжении стольких лет. Теперь настало время повесить перчатки на гвоздь и сконцентрироваться на клубной карьере, я благодарю всех, кто поддерживал меня на этом пути".

Гивен выступал в составе сборной Ирландии с 1996 года. Он принял участие в 134 матчах, в которых пропустил 108 мячей.