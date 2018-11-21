Шалланд: освистывать гимн - не хорошо

Приштина. 21 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Косово по футболу Бернард Шалланд прокомментировал свое отношение к тому, что косовские болельщики перед началом матча освистали гимн Азербайджана.

«Я из Швейцарии, не занимаюсь политикой. Конечно, освистывать гимн - не хорошо. Азербайджан – хорошая команда, и мы должны говорить тут о футболе и не обращать внимание на другие вопросы. Наши болельщики, возможно, проявили сегодня слишком много энтузиазма», - сказал он на послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент Report из Приштины.

Специалист остался довольным игрой своих подопечных. "Я очень доволен сегодняшней игрой команды. Перед матчем были некоторые вопросы, и команда на них сегодня ответила" - сказал тренер.

Он также отметил,что команда нацелена попасть на Евро 2020 году.

"Верю, что мы можем попасть на ЕВРО-2020. Нам надо выиграть в двух матчах. У нас есть целый год, чтоб попасть в плей-офф. В полуфинале мы сыграем в гостях с Македонией. Попасть на чемпионат Европы через Лигу наций легче, чем через «отбор», - заявил Шалланд.