Шакир Гарибов: Я ждал очень хорошей игры от "Нефтчи" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Член комитета тренеров АФФА Шакир Гарибов дал интервью Report.

Представляем читателям это интервью.

- "Нефтчи" проиграл на выезде венгерскому клубу "Уйпешт" со счетом 0:4 в ответной игре первого квалификационного этапа Лиги Европы. Вы были среди тех, кто наблюдал за игрой. Как вы оцениваете эту встречу?

- После игры в Баку у меня были очень хорошие впечатления. "Нефтчи" очень хорошо сыграл на родном поле. Мы ждали, что и на выезде будет продолжена такая игра. Наши ожидания не оправдались. Игра команды на выезде не походила на игру дома. Мы ждали более лучшей игры. На игре же в Венгрии все было наоборот. Я не узнавал многих футболистов. Футболисты выступили на низком уровне. Соперник "Нефтчи" вышел на игру мотивированным. "Уйпешт" был очень подготовленным. Во время тренировки до игры я почувствовал, что их команда выйдет на игру в хорошем расположении духа. Мы это заметили и в игре. Соперник превосходил с первой минуты. Они опережали нас в каждом эпизоде. У "Нефтчи" были ошибки. Некоторые ошибки совершили защитники и вратарь. Я не ждал, что "Уйпешт" сыграет на таком высоком уровне. В бакинской игре они 20-25 минут показывали хороший футбол. На своем поле они показали совсем другой футбол. Соперник показал, как надо играть на родном поле. Я ждал очень хорошей игры от "Нефтчи". У них были все возможности для хорошей игры. "Нефтчи" следует сделать выводы из этого поражения.

- Главный тренер "Уйпешта" также сказал, что они не ожидали такой тактики от "Нефтчи". Играющая в матче в Баку с 4 защитниками команда на выезде выходит на игру с 3 защитниками. Доверие было возложено на футболистов боковых позиций, но они не оправдали его. С чем вы связываете смену тактической схемы главным тренером Роберто Борди?

- Это решение самого тренера. Возможно, "Нефтчи" не играл в такой тактической постановке. Я не могу сказать это точно. Я не видел такой их игры. Может, такой шаг был предпринят для игры в оборонительный футбол. Наверно, они не хотели пропустить мяч. Может, футболистам с боковых линий было поручено, чтобы не было подач с боковых линий. Но мы во время игры видели, что подачи были и слева, и справа. Это мешало уверенной игре наших защитников и вратаря. Счет показал, что выбранный тренами тактический строй неверный. После второго пропущенного гола "Нефтчи" тактическая схема сменилась. Это было решение главного тренера. По моему мнению, если бы команда играла по такой тактической схеме, как и в Баку, было бы лучше. Мы превосходили в Баку, не уступили противнику ни в обороне, ни в атаке. Однако спустя неделю команду невозможно было узнать. Я не узнавал ни одного игрока. Я ждал отличной игры от "Нефтчи", но не вышло. Все получилось наоборот. Это расстроило на всех. Мы хотели, чтобы "Нефтчи" показал результат на выезде. У команды есть потенциал.

- Как думаете, "Нефтчи" может бороться за чемпионство на чемпионате и кубке?

- Мы видели мало игр "Нефтчи". Команда провела тренировочные сборы в Турции. Сказать что-то можно после того, как увидим несколько игр команды. Могу сказать, что у игроков есть потенциал. В команде есть хорошие футболисты. До сезона команда найдет свою игру. Коллектив адаптируется друг к другу. Возможно, "Нефтчи" нужно немного времени.

- Вместе с "Нефтчи" с Лигой Европы попрощались и клубы"Габала" и "Кешля". "Карабах" же продолжает путь в Лиге чемпионов. Не думаете ли вы, что такие показатели есть результат низкого уровня чемпионата и отсутствия конкуренции?

- В предыдущем сезоне в Премьер-лиге Азербайджана также было 8 команд. Тогда команды выступали даже лучше. Наши клубы плохо сыграли первые игры в Лиге Европы. "Габала" и "Кешля" не показали хорошей игры. "Нефтчи" же в первой игре подарил хорошее впечатление. Многое зависит от первых игр. "Габала" проиграла люксембургскому "Прогрессу" со счетом 0:2 на домашнем поле, однако одолела его со счетом 1:0 на выезде. "Кешля" на выезде пропустила 4 гола от мальтийского "Бальцана", но на домашнем поле показала совсем другую игру. Команды еще не полностью в форме. Возможно, было мало подготовки к этим играм.