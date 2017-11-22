"Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем", уступая 0:3 после первого тайма - ВИДЕО

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 3:3.

Как передает Report, к 30-й минуте английская команда сумела забить три мяча — дубль оформил Роберто Фирмино, а ещё один гол забил Садио Мане. Во втором тайме хозяева благодаря двум голам Виссама Бен-Йеддера сократили разрыв в счёте до минимального, а на третьей компенсированной минуте Гидо Писарро счёт сравнял.

В заключительном туре «Спартак» сыграет в Англии с «Ливерпулем», а «Севилья» отправится в Словению в гости к «Марибору».

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур

Севилья – Ливерпуль - 3:3

0:1 – Фирмино – 2, 0:2 – Мане – 22, 0:3 – Фирмино – 30, 1:3 – Бен-Йеддер – 51, 2:3 – Бен-Йеддер – 60 (пен), 3:3 – Писарро – 90+3