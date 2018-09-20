Сестра Роналду: Они хотят уничтожить моего брата

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сестра нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала эпизод с его удалением в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0).

Как сообщает Report, об этом Авейру написала в личном профиле в Instagram.

"Это позор для всего футбола. Справедливость ещё восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит" - написала Авейру.

Отметим, что главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте после подсказки помощника. Роналду был наказан после неоднозначного столкновения с защитником хозяев Джейсоном Мурильо.