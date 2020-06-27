​Серия А: "Ювентус" разгромил "Лечче"

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" разгромил "Лечче" со счетом 4:0.

Как передает Report , встреча состоялась в Турине на стадионе "Альянц". Обслуживал матч арбитр Марко Пиччинини.

На 31-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Фабио Лучионе. Счет был открыт на 53-й минуте - автором забитого мяча стал Пауло Дибала, которому ассистировал Криштиану Роналду. На 62-й минуте хозяева увеличили разрыв в счете, отличился Роналду, который реализовал 11-метровый. В концовке третий гол забил Гонсало Игуаин. Окончательный счет установил Маттейс де Лигт с передачи Дугласа Косты.

"Ювентус", набрав 69 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Лечче" (25) - на 18-м месте.