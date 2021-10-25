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Серия А: "Ювентус" избежал поражения в матче с "Интером"

Серия А: "Ювентус" избежал поражения в матче с "Интером" В матче 9-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом".
Футбол
25 октября 2021 г. 00:56
Серия А: Ювентус избежал поражения в матче с Интером

В матче 9-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) в Милане и завершилась со счетом 1:1.

На 17-й минуте матча единственный гол у хозяев поля забил нападающий Эдин Джеко.

На 87-й минуте защитник туринцев Алекс Сандро получил в штрафной по ноге, VAR подтвердил пенальти. К точке подошел нападающий Пауло Дибала, вышедший на замену, и реализовал 11-метровый.

"Интер" в девяти матчах набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ювентус" (15) поднялся на шестое место.

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Версия на азербайджанском языке Видео"İnter" "Yuventus" komandası ilə görüşdə qələbəni əldən verib

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