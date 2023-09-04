Серхио Рамос возвращается в свой бывший клуб

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос подпишет контракт с "Севильей", рассчитанный на небольшой срок.

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос подпишет контракт с "Севильей", рассчитанный на небольшой срок.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, стороны уже пришли к договоренности.

Ранее сообщалось, что футболист пойдет на значительное понижение в зарплате. Руководство "Севильи" связалось с Рамосом после того, как защитник достиг принципиального соглашения с саудовским "Аль-Иттихадом".

Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского ПСЖ летом этого года. Испанец также выступал за мадридский "Реал" и "Севилью".