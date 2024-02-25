Серхио Агуэро, имеющий проблемы с сердцем, может вернуться в футбол

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро может на непродолжительный срок возобновить карьеру футболиста, которую он завершил в 2021 году из-за проблем с сердцем.

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро может на непродолжительный срок возобновить карьеру футболиста, которую он завершил в 2021 году из-за проблем с сердцем.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, аргентинский "Индепендьенте" заинтересован в услугах 35-летнего игрока.

Ранее Агуэро в прямом эфире позвонил врачу-кардиологу и спросил, способен ли он провести на поле 10–20 минут игрового времени. Специалист ответил экс-футболисту, что если он наберёт физические кондиции, то у него не должно возникнуть проблем со здоровьем.

Сообщается, что Агуэро может провести несколько товарищеских матчей в составе "Индепендьенте" и окончательно завершить карьеру футболиста.

Напомним, аргентинец является воспитанником "Индепендьенте", в системе которого он находился с 2003 по 2006 год.