Серебряные и бронзовые медали Премьер-лиги Азербайджана увезут в Габалу

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Серебряные и бронзовые призеры сезона 2016/2017 по футболу могут быть награждены в Габале.

Об этом Report сообщил директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Мелик Гасанов.

По его словам, в конце предстоящего 23 апреля в рамках XXVIII тура матча между "Габалой" и "Интером", возможно вручение владельцам поля серебряной, а гостям – бронзовой медали.

Для этого нужно, чтобы хозяева поля не проиграли, или же уступили максимум с разницей в 2 мяча, начиная с 1:3: "Медали, предусмотренные для 2 и 3 мест в сезоне 2016/2017, будут увезены в Габалу. Однако, пока точно неизвестно, с каким составом ПФЛ отправится в провинцию. Все зависит от результата. В случае регистрации соответствующего счета, "Габале" вручат серебряную, а "Интеру" - бронзовую медали".

Отметим, что на данный момент "Габала" находится на 2 месте с 49-ю очками, а "Интер" – на 3 месте с 43 очками.

Напомним, что "красно-черные" в первом круге игру против столичного клуба завершили без забитых мячей, а два выездных матча закончились ничьей – 1:1, но и победой со счетом 2:0.