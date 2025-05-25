Сегодня завершится сезон 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

Сегодня двумя матчами завершится сезон 2024/2025 годов в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, первым на поле выйдут "Туран Товуз" и "Кяпяз". Игра пройдет на стадионе в Товузе и начнется в 17:00. Встречу обслужит арбитр ФИФА Алияр Агаев. "Туран Товуз", набравший 52 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице. Подопечные Курбана Бердыева завершат сезон на девятой строчке с 32 очками, однако "Кяпяз" ещё имеет шанс подняться на одну позицию.
Заключительный матч чемпионата пройдет в 19:30 на стадионе "Liv Bona Dea Arena", где "Араз-Нахчыван" примет "Зиря". Вне зависимости от результата, "Зиря" (71 очко) завершит сезон на втором месте, а "Араз-Нахчыван" (58 очков) — на третьем.
Премьер-лига Misli
Четвёртый круг, XXXVI тур
25 мая
17:00. "Туран Товуз" – "Кяпяз"
Стадион: город Товуз
Главный арбитр: Алияр Агаев
Ассистенты: Фарид Гаджиев, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Камран Алиев
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Акиф Эмирели
Инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
19:30. "Араз-Нахчыван" – "Зиря"
Стадион: "Liv Bona Dea Arena"
Главный арбитр: Джавид Джалилов
Ассистенты: Эльшад Абдуллаев, Эйюб Ибрагимов, Али Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Зейнал Зейналов
Инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сумгайыт" на выезде обыграл "Сабаил" (4:1), "Карабах" был сильнее "Шамахы" (1:0), а "Сабах" победил "Нефтчи" (1:0).