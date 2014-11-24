Сегодня встретятся команды "Хазяр Лянкярань" и "Нефтчи"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках премьер-лиги Азербайджана состоится очередная игра между командами "Хазяр Лянкярань" и "Нефтчи". Как сообщает Report, принципиальные соперники встретятся в 31 раз за всю истории чемпионата Азербайджана.

В виду того, что на Лянкяранском городском центральном стадионе ведутся ремонтные работы, матч пройдет в Баку. За встречей, организованной на "Далга Арене" ("Dalğa Arena") в поселке Мардакан, будет наблюдать бригада судей под руководством Эльвина Аскерова. После 10 игр "Нефтчи" набрал 20 баллов и занимает 2-ое место, а "Хазар Лянкярань" после 11 игр - 14 баллов, и занимает 5-ое место. В соответствии с решением дисциплинарной комиссии AFFA, принятом в минувшем сезоне, на игры между двумя указанными командами не будут допущены болельщики. В связи с этим на трибунах не разрешат присутствие болельщиков "Нефтчи". Игра начнется в 17:00.

На предыдущих встречах преимущество было у "Нефтчи". Флагман побеждал 11 раз. В то же время команда "Хазяр Лянкярань" одержала победу в 7-ми играх, а в 12 сыграла вничью. Разница мячей составила 32:21 в пользу бело-черных. Наряду с этим, "Нефтчи" не одерживал победу в гостевых матчах в течении 7-ми лет и потерял баллы в 10 матчах подряд.

Бакинцы два последних матча в гостях сыграли вничью.

Отметим, что первые 2 игры XIII тура Премьер-лиги прошли 23 ноября. Команда Агдама "Карабах" победила бакинский клуб "АЗАЛ" со счетом 2:1. "Габала" проиграла загатальскому "Симургу" - 2:3.

Сегодня состоится еще одна встреча - между командами "Сумгаит" и "Баку". Игру, которая пройдет на "Капитал Банк Арене" ("Kapital Bank Arena") в 17:00 будет судить Рамиль Диниев.