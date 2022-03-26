Будет отключена подсветка фасада Бакинского Олимпийского стадиона

Сегодня в целях поддержки движения "Час Земли" с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка фасада Бакинского Олимпийского стадиона (БОС).

Сегодня в целях поддержки движения "Час Земли" с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка фасада Бакинского Олимпийского стадиона (БОС).

Как сообщили Report в пресс-службе БОС, во время акции “Час Земли”, которая ежегодно отмечается в последнюю субботу марта для привлечения внимание к проблемам изменения климата и экологическим последствиям, фасадные огни известных зданий в крупных городах гаснут в 20.30 по местному времени на один час.

Парниковый газ, выбрасываемый в атмосферу в результате производства электроэнергии, считается одной из основных причин изменения климата. Целью кампании "Час Земли" является содействие энергосбережению в обществе путем привлечения внимания общественности к опасностям, которые вызывает изменение климата.