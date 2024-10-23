Лига чемпионов УЕФА: Испанский "Реал" на своем поле обыграл немецкую "Боруссию"

Сегодня в рамках III тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стартовали 9 матчей.

На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА III тур стартовал с 9 матчей.

Как сообщает Report, испанский "Реал" на своем поле обыграл немецкую "Боруссию" (Дортмунд) со счетом 5:2.

ПСЖ (Франция) сыграл вничью с голландским ПСВ — 1:1. Итальянский "Ювентус" потерпел поражение от немецкого "Штутгарта" со счетом 0:1.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, третий тур

22 октября

20:45. "Милан" (Италия) – "Брюгге" (Бельгия) – 3:1

20:45. "Монако" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 5:1

23:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

23:00. "Ювентус" (Италия) – "Штутгарт" (Германия) – 0:1

23:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Болонья" (Италия) – 2:0

23:00. "Жирона" (Испания) – "Слован" (Словакия) – 2:0

23:00. "Штурм" (Австрия) – "Спортинг" (Португалия) – 0:2

23:00. "Реал" (Испания) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 5:2

23:00. "Арсенал" (Англия) – "Шахтер" (Донецк, Украина) – 1:0

Отметим, что III тур группового этапа завершится после сегодняшних матчей.