Сегодня в Премьер-лиге состоятся еще два матча XIX тура

Сегодня в Премьер-лиге состоятся еще два матча XIX тура.

Сегодня в Премьер-лиге состоятся еще два матча XIX тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Зиря" примет "Араз-Нахчыван".

Матч, который пройдет на стадионе спортивного комплекса "Зиря", начнется в 16:00.

Затем "Сумгайыт" встретится с "Сабаилом". Игра стартует в 18:30 на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде.

"Араз-Нахчыван" занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками, "Зиря" на четвертом месте с 30 очками. "Сумгайыт", имея в активе 20 очков, находится на шестом месте, а "Сабаил" с 9 очками - на последнем, десятом месте.