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Сегодня в еврокубках будут сыграны 6 матчей

Сегодня в еврокубках будут сыграны 6 матчей

Сегодня состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда еврокубков сезона 2019/2020 гг.

Как передаёт Report, в рамках Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ) будут сыграны 5 игр, а в Лиге Европы - 1 матч.

Чемпион Азербайджана "Карабах" в ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ примет ирландский "Дандолк".

Лига Чемпионов УЕФА

2-й квалификационный раунд, ответные матчи

20:00. "ХИК" (Финляндия) - “Црвена Звезда” (Сербия)

Первая встреча - 0:2

21:00. "АИК" (Швеция) - “Марибор” (Словения)

Первая встреча - 1:2

21:00. “Карабах” (Азербайджан) - “Дандолк” (Ирландия)

Первая встреча - 1:1

21:00. “Русенборг” (Норвегия) - "БАТЭ" (Беларусь)

Первая встреча - 1:2

21:45. “Копенгаген” (Дания) - "ТНС" (Уэльс)

Первая встреча - 2:0

Лига Европы УЕФА

2-й квалификационный раунд, ответный матч

22:45. "Чукарички" (Сербия) - "Молде" (Норвегия)

Первая встреча - 0:0

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