Сегодня в еврокубках будут сыграны 6 матчей

Сегодня состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда еврокубков сезона 2019/2020 гг.
Как передаёт Report, в рамках Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ) будут сыграны 5 игр, а в Лиге Европы - 1 матч.
Чемпион Азербайджана "Карабах" в ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ примет ирландский "Дандолк".
Лига Чемпионов УЕФА
2-й квалификационный раунд, ответные матчи
20:00. "ХИК" (Финляндия) - “Црвена Звезда” (Сербия)
Первая встреча - 0:2
21:00. "АИК" (Швеция) - “Марибор” (Словения)
Первая встреча - 1:2
21:00. “Карабах” (Азербайджан) - “Дандолк” (Ирландия)
Первая встреча - 1:1
21:00. “Русенборг” (Норвегия) - "БАТЭ" (Беларусь)
Первая встреча - 1:2
21:45. “Копенгаген” (Дания) - "ТНС" (Уэльс)
Первая встреча - 2:0
Лига Европы УЕФА
2-й квалификационный раунд, ответный матч
22:45. "Чукарички" (Сербия) - "Молде" (Норвегия)
Первая встреча - 0:0
Təbriz QuliyevАвтор новости