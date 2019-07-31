Сегодня в еврокубках будут сыграны 6 матчей

Сегодня в еврокубках будут сыграны 6 матчей

31 июля, 2019 07:28

https://report.az/storage/news/09cfadd65f9251b2f965dae544f2c7a9/6ea1fe5e-da96-4877-9782-89f856a00733_292.jpg Сегодня состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда еврокубков сезона 2019/2020 гг. Как передаёт Report, в рамках Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ) будут сыграны 5 игр, а в Лиге Европы - 1 матч. Чемпион Азербайджана "Карабах" в ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ примет ирландский "Дандолк". Лига Чемпионов УЕФА 2-й квалификационный раунд, ответные матчи 20:00. "ХИК" (Финляндия) - “Црвена Звезда” (Сербия) Первая встреча - 0:2 21:00. "АИК" (Швеция) - “Марибор” (Словения) Первая встреча - 1:2 21:00. “Карабах” (Азербайджан) - “Дандолк” (Ирландия) Первая встреча - 1:1 21:00. “Русенборг” (Норвегия) - "БАТЭ" (Беларусь) Первая встреча - 1:2 21:45. “Копенгаген” (Дания) - "ТНС" (Уэльс) Первая встреча - 2:0 Лига Европы УЕФА 2-й квалификационный раунд, ответный матч 22:45. "Чукарички" (Сербия) - "Молде" (Норвегия) Первая встреча - 0:0

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