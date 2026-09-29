США ввели санкции против 10 человек и компаний за оборонную поддержку Ирана
Другие страны
- 29 сентября, 2026
- 22:43
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Минфин США ввел санкции против 10 физических и юридических лиц за оказание помощи Ирану в закупках вооружения.
Как передает Report, об этом говорится в документе на сайте ведомства.
По данным министерства, эти лица и компании осуществляли закупки вооружений и компонентов для Минобороны и ВС Ирана.
Согласно документу, рестрикции коснулись компаний из Китая, Пакистана и Саудовской Аравии.
Напомним, что в августе этого года Вашингтон начал в отношении Ирана операцию "Экономический изгой", цель которой еще больше изолировать страну в финансовом плане, тем самым, заставив ее отступить в конфликте, который продолжается уже шестой месяц.
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