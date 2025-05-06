Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, имя первого финалиста станет известно в Италии.

Миланский "Интер" на своем поле примет "Барселону". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА

Полуфинал, ответный матч

6 мая

23:00. "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания)

Первый матч — 3:3

Отметим, что второй полуфинальный матч Лиги чемпионов состоится завтра во Франции, где ПСЖ, победивший "Арсенал" в первом матче со счётом 1:0, примет лондонцев.

Финал турнира пройдет 31 мая в немецком городе Мюнхен.