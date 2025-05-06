Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, имя первого финалиста станет известно в Италии.
Миланский "Интер" на своем поле примет "Барселону". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Лига чемпионов УЕФА
Полуфинал, ответный матч
6 мая
23:00. "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания)
Первый матч — 3:3
Отметим, что второй полуфинальный матч Лиги чемпионов состоится завтра во Франции, где ПСЖ, победивший "Арсенал" в первом матче со счётом 1:0, примет лондонцев.
Финал турнира пройдет 31 мая в немецком городе Мюнхен.