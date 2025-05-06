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Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
6 мая 2025 г. 07:30
Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, имя первого финалиста станет известно в Италии.

Миланский "Интер" на своем поле примет "Барселону". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
Полуфинал, ответный матч
6 мая
23:00. "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания)
Первый матч — 3:3

Отметим, что второй полуфинальный матч Лиги чемпионов состоится завтра во Франции, где ПСЖ, победивший "Арсенал" в первом матче со счётом 1:0, примет лондонцев.

Финал турнира пройдет 31 мая в немецком городе Мюнхен.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: İlk finalçının adına İtaliyada aydınlıq gələcək

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