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    Сегодня стартует XIII тур премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стартует XIII тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, в стартовом матче тура, который пройдет три дня, дебютант чемпионата "Сабах" столкнется с "Нефтчи" на домашнем поле.

    В первом матче между командами флагман одержал победу со счетом - 2: 0. "Сабах" занимает четвертое место с 17 очками, "Нефтчи" -  первое с 29 очками.

    В другом матче дня "Сумгайыт" примет "Сабайыл". "Молодежный город" впервые в сезоне сыграет в "Капитал банк арене". Поскольку арена была на ремонте, "Сумгайыт" домашние матчи проводил в столице. Команды до сих пор встречались пять раз в чемпионате, каждый клуб выигрывал по два раза, один раз победитель не определился. "Сумгайыт" занимает шестое место с 11 очками, " Сабайыл" - третье с 20 очками.

     Премьер-лига Азербайджана, XIII тур

    1 декабря (суббота)

    16:30. "Сабах" - "Нефтчи"

    Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Джаваншир Юсифов, Рамиль Ахмедов

    Судейский наблюдатель: Мурад Мамедов

    Представитель АФФА: Сеймур Салимли

    "Алинджа Арена"

    Первый круг - 0:2

    19:00. "Сумгайыт" - "Сабайыл"

    Арбитры: Алияр Агаев, Рза Мамедов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев

    Судейский наблюдатель: Физули Наджафов

    Представитель АФФА: Эльдар Гасымов

    "Капитал банк арена"

    Первый круг - 0:2.

    Отметим, что другой матч тура состоится завтра. "Габала" на родном поле встретится с "Зиря". Тур завершится 3 декабря в матче "Карабах" - "Кешля".

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