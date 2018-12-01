Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стартует XIII тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в стартовом матче тура, который пройдет три дня, дебютант чемпионата "Сабах" столкнется с "Нефтчи" на домашнем поле.

В первом матче между командами флагман одержал победу со счетом - 2: 0. "Сабах" занимает четвертое место с 17 очками, "Нефтчи" - первое с 29 очками.

В другом матче дня "Сумгайыт" примет "Сабайыл". "Молодежный город" впервые в сезоне сыграет в "Капитал банк арене". Поскольку арена была на ремонте, "Сумгайыт" домашние матчи проводил в столице. Команды до сих пор встречались пять раз в чемпионате, каждый клуб выигрывал по два раза, один раз победитель не определился. "Сумгайыт" занимает шестое место с 11 очками, " Сабайыл" - третье с 20 очками.

Премьер-лига Азербайджана, XIII тур

1 декабря (суббота)

16:30. "Сабах" - "Нефтчи"

Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Джаваншир Юсифов, Рамиль Ахмедов

Судейский наблюдатель: Мурад Мамедов

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

"Алинджа Арена"

Первый круг - 0:2

19:00. "Сумгайыт" - "Сабайыл"

Арбитры: Алияр Агаев, Рза Мамедов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев

Судейский наблюдатель: Физули Наджафов

Представитель АФФА: Эльдар Гасымов

"Капитал банк арена"

Первый круг - 0:2.

Отметим, что другой матч тура состоится завтра. "Габала" на родном поле встретится с "Зиря". Тур завершится 3 декабря в матче "Карабах" - "Кешля".