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Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
1 октября 2024 г. 09:40
Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, одна из встреч ("Арсенал" - "ПСЖ") состоится в Великобритании.

"Байер 04" сыграет с "Миланом", а "Барселона" с "Янг Бойз".

Лига чемпионов УЕФА

20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Брест" (Франция)

20:45. "Штутгарт" (Германия) - "Спарта" (Чехия)

23:00. "Арсенал" (Великобритания) - ПСЖ (Франция)

23:00. Барселона (Испания) – "Янг Бойз" (Швейцария)

23:00. "Байер 04" (Германия) - "Милан" (Италия)

23:00. "Интер "(Италия) - "Црвена звезда" (Сербия)

23:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Селтик" (Шотландия)

23:00. ПСВ (Нидерланды) - Спортинг (Португалия)

23:00. "Слован" (Словакия) - "Манчестер Сити" (Великобритания)

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsinin II turuna bu gün start veriləcək

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