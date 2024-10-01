Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, одна из встреч ("Арсенал" - "ПСЖ") состоится в Великобритании.
"Байер 04" сыграет с "Миланом", а "Барселона" с "Янг Бойз".
Лига чемпионов УЕФА
20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Брест" (Франция)
20:45. "Штутгарт" (Германия) - "Спарта" (Чехия)
23:00. "Арсенал" (Великобритания) - ПСЖ (Франция)
23:00. Барселона (Испания) – "Янг Бойз" (Швейцария)
23:00. "Байер 04" (Германия) - "Милан" (Италия)
23:00. "Интер "(Италия) - "Црвена звезда" (Сербия)
23:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Селтик" (Шотландия)
23:00. ПСВ (Нидерланды) - Спортинг (Португалия)
23:00. "Слован" (Словакия) - "Манчестер Сити" (Великобритания)