Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартует второй тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, одна из встреч ("Арсенал" - "ПСЖ") состоится в Великобритании.

"Байер 04" сыграет с "Миланом", а "Барселона" с "Янг Бойз".

Лига чемпионов УЕФА

20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Брест" (Франция)

20:45. "Штутгарт" (Германия) - "Спарта" (Чехия)

23:00. "Арсенал" (Великобритания) - ПСЖ (Франция)

23:00. Барселона (Испания) – "Янг Бойз" (Швейцария)

23:00. "Байер 04" (Германия) - "Милан" (Италия)

23:00. "Интер "(Италия) - "Црвена звезда" (Сербия)

23:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Селтик" (Шотландия)

23:00. ПСВ (Нидерланды) - Спортинг (Португалия)

23:00. "Слован" (Словакия) - "Манчестер Сити" (Великобритания)