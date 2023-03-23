Сегодня стартует отборочный этап ЕВРО-2024

Сегодня стартует отборочный этап чемпионата Европы, который пройдет в Германии в 2024 году.

Сегодня стартует отборочный этап чемпионата Европы, который пройдет в Германии в 2024 году.

Как сообщает Report, сначала будет сыграно восемь игр в группах C, H и J.

Долгожданный матч дня состоится в Италии. Последний победитель турнира примет Англию, которую они обыграли в финале.

ЕВРО-2024, отборочный этап

I тур

Группа С

23:45. Италия - Англия

23:45. Северная Македония - Мальта

Группа Н

19:00. Казахстан - Словения

22:45. Дания - Финляндия

22:45. Сан-Марино - Северная Ирландия

Группа J

23:45. Португалия - Лихтенштейн

23:45. Словакия - Люксембург

23:45. Босния и Герцеговина - Исландия.