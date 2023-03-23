Сегодня стартует отборочный этап ЕВРО-2024

Сегодня стартует отборочный этап чемпионата Европы, который пройдет в Германии в 2024 году.
Как сообщает Report, сначала будет сыграно восемь игр в группах C, H и J.
Долгожданный матч дня состоится в Италии. Последний победитель турнира примет Англию, которую они обыграли в финале.
ЕВРО-2024, отборочный этап
I тур
Группа С
23:45. Италия - Англия
23:45. Северная Македония - Мальта
Группа Н
19:00. Казахстан - Словения
22:45. Дания - Финляндия
22:45. Сан-Марино - Северная Ирландия
Группа J
23:45. Португалия - Лихтенштейн
23:45. Словакия - Люксембург
23:45. Босния и Герцеговина - Исландия.