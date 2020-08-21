Сегодня стартует новый сезон Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня, после 165-дневного перерыва стартует футбольный сезон 2020/2021 Премьер-лиги Азербайджана.

Сегодня, после 165-дневного перерыва стартует футбольный сезон 2020/2021 Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, в XXIX по счету чемпионате будут некоторые ограничения на матчи из-за пандемии коронавируса.

Игры первого тура продлятся три дня.

21 августа

18:30 "СУМГАЙЫТ" – "КЕШЛЯ"

Сумгайыт, стадион "Капитал Банк Арена". Главный арбитр – Эльчин Масиев.

20:30 "НЕФТЧИ" – "САБАИЛ"

Баку, стадион "Бакселл Арена". Главный арбитр – Рауф Джаббаров.

22 августа

20:00 "КАРАБАХ" – "САБАХ"

Баку, стадион "Азерсун Арена".

23 августа

19:00 "ГАБАЛА" – "ЗИРЯ"

Габала, Городской стадион.