Сегодня стартует новый сезон Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня, после 165-дневного перерыва стартует футбольный сезон 2020/2021 Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает Report, в XXIX по счету чемпионате будут некоторые ограничения на матчи из-за пандемии коронавируса.
Игры первого тура продлятся три дня.
21 августа
18:30 "СУМГАЙЫТ" – "КЕШЛЯ"
Сумгайыт, стадион "Капитал Банк Арена". Главный арбитр – Эльчин Масиев.
20:30 "НЕФТЧИ" – "САБАИЛ"
Баку, стадион "Бакселл Арена". Главный арбитр – Рауф Джаббаров.
22 августа
20:00 "КАРАБАХ" – "САБАХ"
Баку, стадион "Азерсун Арена".
23 августа
19:00 "ГАБАЛА" – "ЗИРЯ"
Габала, Городской стадион.