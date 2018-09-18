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    Сегодня стартует групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют матчи группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, в самом престижном клубном турнире континента за выход в очередной этап будут бороться 32 команды из 8 групп.

    Единственный представитель Турции "Галатасарай" проведёт 15 сезон. Противником "желтокрасных" будет чемпион России "Локомотив" (Москва). Матч пройдет в Стамбуле на стадионе "Турк телеком" под судейством Джанлукки Роккини.

    Лига чемпионов, I тур

    18 сентября

    Группа А

    23:00. "Монако" (Франция) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

    23:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

    Группа B

    20:55. "Интер" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия)

    20:55. "Барселона" (Испания) - ПСВ (Эйндховен, Голландия)

    Группа С

    23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Наполи" (Италия)

    23:00. "Ливерпуль" (Англия) - ПСЖ (Франция)

    Группа D

    23:00. "Шальке" (Германия) - "Порту" (Португалия)

    23:00. "Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия)

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