​Сегодня состоятся выборы руководства АФФА

Сегодня пройдут выборы в руководство и Исполнительный комитет АФФА.

Как передает Report, согласно пункту 3 статьи 41 устава АФФА, Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на должность президента АФФА на очередной конференции.

Представляем вам список лиц, выдвинувших свои кандидатуры в члены Исполнительного комитета АФФА:

Региональные футбольные федерации – 3 места

1. Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола

2. Казбек Туаев – от Общественного объединения "Региональные футбольные федерации"

3. Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола

Общественное объединение Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) – 5 мест

1. Заур Ахундов – от ФК "Кешля"

2. Рауф Алиев – от ФК "Сабаил"

3. Вагиф Садыхов – от ФК "Сумгайыт"

4. Эльшад Насиров – от ФК "Нефтчи"

5. Фарид Мансуров – от ПФЛ

Общественное объединение Отраслевых футбольных федераций – 2 места

1. Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола

2. Махир Мамедов – от Федерации футзала

Общественные футбольные организации – 2 места

1. Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей

2. Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций