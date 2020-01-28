​Сегодня состоятся выборы руководства АФФА

Сегодня пройдут выборы в руководство и Исполнительный комитет АФФА.
Как передает Report, согласно пункту 3 статьи 41 устава АФФА, Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на должность президента АФФА на очередной конференции.
Представляем вам список лиц, выдвинувших свои кандидатуры в члены Исполнительного комитета АФФА:
Региональные футбольные федерации – 3 места
1. Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола
2. Казбек Туаев – от Общественного объединения "Региональные футбольные федерации"
3. Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола
Общественное объединение Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) – 5 мест
1. Заур Ахундов – от ФК "Кешля"
2. Рауф Алиев – от ФК "Сабаил"
3. Вагиф Садыхов – от ФК "Сумгайыт"
4. Эльшад Насиров – от ФК "Нефтчи"
5. Фарид Мансуров – от ПФЛ
Общественное объединение Отраслевых футбольных федераций – 2 места
1. Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола
2. Махир Мамедов – от Федерации футзала
Общественные футбольные организации – 2 места
1. Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей
2. Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций