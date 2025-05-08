Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, "Бетис" сыграет на выезде с "Фиорентиной", а "Челси", который в первом матче одержал победу 4:1, примет "Юргорден" на своем поле.

Лига конференций УЕФА

Полуфинал, ответные матчи

8 мая

23:00. "Фиорентина" (Италия) — "Бетис" (Испания)

Первый матч — 1:2

23:00. "Челси" (Англия) — "Юргорден" (Швеция)

Первый матч — 4:1

Напоминаем, что финал Лиги конференций УЕФА состоится 28 мая в польском городе Вроцлав. Последним победителем турнира стал греческий клуб "Олимпиакос".