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Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА.
Футбол
8 мая 2025 г. 08:35
Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, "Бетис" сыграет на выезде с "Фиорентиной", а "Челси", который в первом матче одержал победу 4:1, примет "Юргорден" на своем поле.

Лига конференций УЕФА
Полуфинал, ответные матчи
8 мая
23:00. "Фиорентина" (Италия) — "Бетис" (Испания)
Первый матч — 1:2

23:00. "Челси" (Англия) — "Юргорден" (Швеция)
Первый матч — 4:1

Напоминаем, что финал Лиги конференций УЕФА состоится 28 мая в польском городе Вроцлав. Последним победителем турнира стал греческий клуб "Олимпиакос".

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