Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, "Бетис" сыграет на выезде с "Фиорентиной", а "Челси", который в первом матче одержал победу 4:1, примет "Юргорден" на своем поле.
Лига конференций УЕФА
Полуфинал, ответные матчи
8 мая
23:00. "Фиорентина" (Италия) — "Бетис" (Испания)
Первый матч — 1:2
23:00. "Челси" (Англия) — "Юргорден" (Швеция)
Первый матч — 4:1
Напоминаем, что финал Лиги конференций УЕФА состоится 28 мая в польском городе Вроцлав. Последним победителем турнира стал греческий клуб "Олимпиакос".