Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала очередного раунда Лиги Чемпионов по футболу.

Как передает Report, после матчей, которые пройдут в Англии и Италии определятся еще два четвертьфиналиста. "Манчестер Юнайтед" на Олд Траффорд примет "Севилью". Тремя неделями ранее, в Испании, команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, и разошлись миром, ни разу не огорчив друг друга.

"Шахтёр" дома переиграл "Рому" со счётом 2:1, и теперь отправляется в Италию имея небольшой задел. Но для того, чтобы пройти в следующий круг, украинской команде нельзя позволить сопернику распечатать свои ворота. Ну и по возможности постараться самим забить в ответной встрече.

Отметим, что испанский "Реал Мадрид", итальянский "Ювентус", английский "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" обеспечили себе выход в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала

22:45 Манчестер Юнайтед – Севильян

22:45 Рома – Шахтёр Донецк