Сегодня состоятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Сегодня пройдут 11 игр второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, чемпион Азербайджана "Карабах" встретится с молдавским "Шерифом".
Помимо матча в Баку, будут сыграны еще 10 встреч.
Лига чемпионов, второй отборочный раунд
18:30. "Алкмаар" (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия)
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)
20:00. "Судува" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
20:00. "Целье" (Словения) - "Мольде" (Норвегия)
21:00. "Локомотив" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Вена, Австрия)
21:30. "Людогорец" (Болгария) - "Мидтъюлланд" (Дания)
22:00. "Динамо" (Брест, Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
22:00. ЧФР (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
22:00. "Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр)
22:15. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Клаусвик" (Фарерские острова)
22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия).
Лига Европы, I квалификационный раунд
20:30. "Прогресс" (Люксембург) - "Зета" (Черногория).