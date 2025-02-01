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Сегодня состоятся еще два матча XXI тура Премьер-лиги

Сегодня состоятся еще два матча XXI тура Премьер-лиги Сегодня состоятся еще два матча XXI тура Премьер-лиги.
Футбол
1 февраля 2025 г. 09:56
Сегодня состоятся еще два матча XXI тура Премьер-лиги

Сегодня состоятся еще два матча XXI тура Премьер-лиги.

Как сообщает Report, сначала "Туран Товуз" примет аутсайдера "Сабаил".

Матч на городском стадионе Товуза начнется в 16:00.

Затем "Араз-Нахчыван" станет гостем "Сумгайыта". Стартовый свисток на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте прозвучит в 18:30.

В турнирной таблице "Араз-Нахчыван" занимает второе место с 42 очками, "Туран Товуз" - четвертое с 35 очками. "Сумгайыт", имея в активе 21 очко, находится на шестом месте, а "Сабаил" занимает последнее, 10-е место (15 очков).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Premyer Liqada XXI turun daha iki oyunu keçiriləcək

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