Сегодня состоятся еще два матча XXI тура Премьер-лиги

Сегодня состоятся еще два матча XXI тура Премьер-лиги.

Сегодня состоятся еще два матча XXI тура Премьер-лиги.

Как сообщает Report, сначала "Туран Товуз" примет аутсайдера "Сабаил".

Матч на городском стадионе Товуза начнется в 16:00.

Затем "Араз-Нахчыван" станет гостем "Сумгайыта". Стартовый свисток на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте прозвучит в 18:30.

В турнирной таблице "Араз-Нахчыван" занимает второе место с 42 очками, "Туран Товуз" - четвертое с 35 очками. "Сумгайыт", имея в активе 21 очко, находится на шестом месте, а "Сабаил" занимает последнее, 10-е место (15 очков).