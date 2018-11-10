Сегодня состоятся два матча XI тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует XI тур Премьер-лиги Азербайджана.

По сообщению Report, в первый игровой день состоятся два матча. Первыми встретятся "Сабах" и "Сабаил". По итогам 10 встреч "Сабах" занимает 4-е место в турнирной таблице с 16 очками в активе, а "Сабаил", завоевав 17 очков, расположился на 3-м месте.

Во втором матче дня встретятся команды "Нефтчи" и "Зиря". Флагман лидирует в турнирной таблице, а его противник является аутсайдером.

Матч между "Сабахом" и "Сабаилом" стартует в 17:30 по местному времени, а встреча "Нефтчи" и "Зиря" – в 19:30.