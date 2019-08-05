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Сегодня состоится жеребьёвка сезона 2019/2020 Азербайджанской Премьер-лиги

Сегодня состоится жеребьёвка сезона 2019/2020 Азербайджанской ПЛ

Сегодня состоится церемония жеребьёвки сезона 2019/2020 Азербайджанской Премьер-лиги.

Как передаёт Report, мероприятие начнётся в 15:00 в административном здании Ассоциации Футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В церемонии примут участие президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев и представители клубов. В чемпионате примут те же команды, что и в прошлом сезоне - "Карабах", "Нефтчи", "Сабаил", "Габала", "Зиря", "Сумгайыт", "Сабах" и "Кешля".

Отметим, что новый сезон стартует 16 августа.

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