Сегодня состоится жеребьёвка сезона 2019/2020 Азербайджанской Премьер-лиги

Сегодня состоится церемония жеребьёвки сезона 2019/2020 Азербайджанской Премьер-лиги.

Как передаёт Report, мероприятие начнётся в 15:00 в административном здании Ассоциации Футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В церемонии примут участие президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев и представители клубов. В чемпионате примут те же команды, что и в прошлом сезоне - "Карабах", "Нефтчи", "Сабаил", "Габала", "Зиря", "Сумгайыт", "Сабах" и "Кешля".

Отметим, что новый сезон стартует 16 августа.