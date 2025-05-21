Сегодня состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025

Сегодня состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025.

Сегодня состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025.

Как сообщает Report, в решающем матче сойдутся английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Игра пройдет на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать немецкий арбитр Феликс Цвайер.

"Тоттенхэм" ранее дважды становился победителем турнира (1972, 1984), тогда как "Манчестер Юнайтед" выигрывал трофей один раз — в сезоне 2016/2017. Рекордсменом по числу титулов остается испанская "Севилья" — она побеждала в Лиге Европы семь раз.

Лучшим бомбардиром в истории турнира остается бывший полузащитник сборной Швеции Хенрик Ларссон, на счету которого 40 голов.

Напомним, что обладателем трофея прошлого сезона стала итальянская "Аталанта".